Na początku grudnia, z uwagi na wagę sprawy, śledztwo przeniesiono z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie do Prokuratury Rejonowej .

Co nowego wiadomo ws. zaginięcia Beaty Klimek?

Jak czytamy we "Wprost", funkcjonariusze dokładnie sprawdzili również działkę w pobliżu domu, należącą do Jana Klimka. W akcji uczestniczył pies tropiący wyspecjalizowany w wykrywaniu zapachu ludzkich zwłok, jednak nie natrafiono na żadne ślady, które wskazywałyby na trop zaginionej. O efektach tych prac teraz jeden z funkcjonariuszy rozmawiał z "Wprost".

– Niestety nic nie wskazuje na to, że miałby tu nastąpić jakiś przełom. Ostatnio działania służb utknęły w tej sprawie w miejscu – miał przekazać jeden z policjantów w rozmowie z dziennikarzami magazynu.

Sprawa zaginięcia Beaty Klimek

Jak pisaliśmy w naTemat.pl Beata Klimek zaginęła 7 października . Ostatni raz widziano ją w godzinach porannych, gdy odprowadzała dzieci na przystanek autobusowy. Miała tego dnia jechać do pracy, ale nigdy tam nie dotarła.

Wiele spekulacji krąży wokół męża Beaty, Jana Klimek. Zaprzecza on, jakoby miał coś wspólnego z zaginięciem żony. W rozmowie z mediami stwierdził, że jego zdaniem żona uciekła. Partnerka mężczyzny, Agnieszka B., podzieliła tę opinię, sugerując, że zniknięcie mogło być zaplanowane.

– To nieprawda, że ona nie żyje. Taka osoba, która wychodzi z domu i znika, nie robi tego pod wpływem chwili. Ona to planuje – powiedziała. – Nie wiem, co się stało, może poszło jej na psychikę. Mi się wydaje, że ona wyjechała, uciekła po prostu – przekazała Agnieszka B.