Niech was nie zwiedzie kilka spokojnych dni. Pogoda zaskoczy na przełomie roku

Święta to typowa dla Polski pogoda o tej porze roku. Dodatkowo w grudniu jest średnio jeszcze cieplej niż w ostatnich latach. To zminimalizowało jakiekolwiek szanse na śnieg w większości Polski. A jaka pogoda czeka nas do końca roku? W najbliższych dniach będzie stabilnie, ale to przysłowiowa cisza przed burzą.