To Rosja zestrzeliła samolot w Kazachstanie? Kreml ostrzega, by nie mówić głośno

W pobliżu miasta Aktau w Kazachstanie rozbił się samolot pasażerski. Maszyna należała do azerbejdżańskich linii lotniczych Azerbaijan Airlines. Samolot leciał z Baku do Groznego w Czeczenii. Pojawiają się głosy, że do katastrofy doszło z winy Rosji. Rzecznik Kremla już zabrał głos.