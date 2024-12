Kiedy w Polsce pojawi się więcej śniegu?

Jak podaje serwis twojapogoda.pl ., niewykluczone jest, że jeszcze przed świętem Trzech Króli pod śniegiem będzie już cała lub niemal cała Polska. "Śniegu spadnie przeważnie od 1 do 5 centymetrów, jednak w miejscach położonych wyżej lub o specyficznym ukształtowaniu biała kołderka może mieć nawet do 10 centymetrów" – czytamy w tej prognozie pogody.

Najwięcej śniegu może spaść w górach – nawet do 20-30 centymetrów. Synoptycy spodziewają się też całodobowego mrozu, ale nie będzie on jakiś szczególnie silny. "Temperatura w nocy i rano nie powinna spadać poniżej minus 5 stopni, a w najcieplejszej części dnia będzie zbliżać się w okolice zera. To będzie zima w dość łagodnym wydaniu" – podano.