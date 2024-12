Numerem jeden na tej liście jest oczywiście przeprowadzenie skutecznych rozliczeń polityków PiS – to bowiem nie nastąpiło. Prokuratura wydaje się działać tak, żeby "coś" robić i nie być oskarżaną o bezczynność, a równocześnie nie naruszyć realnie dobrostanu PiS.

W moim odczuciu, jeśli premier, minister sprawiedliwości prokurator krajowy nie zmienią śpiewki z "Nic nie możemy zrobić, takie sprawy trwają" na "Powołujemy specjalny zespół prokuratorski z najlepszymi ludźmi, szerokimi, specjalnymi uprawnieniami, który w szybkim priorytetowym tempie rozliczy wszystkich złodziei z PiS" – część wyborców KO zostanie stracona w tym sensie, że rozczarowani nie pójdą na wybory lub pójdą i zagłosują Koalicji Obywatelskiej na złość, co przyczyni się do zwycięstwa PiS.

Elektorat KO nie jest zadowolony. Ludzie nie czują już, że reprezentują ich zwycięzcy, a to w polityce jest moment krytyczny, w którym zazwyczaj traci się poparcie.

35 zbędnych instytucji

Kolejną bardzo ważną, wciąż nie tylko niezałatwioną, ale nawet nieruszoną sprawą jest utrzymywanie przy życiu całego szeregu kosztownych, nikomu niepotrzebnych instytucji, które PiS powołał do życia tylko po to, żeby za ich pośrednictwem wyciągać pieniądze z budżetu państwa.

Portal money.pl policzył w 2021 roku, że w czasie swoich rządów PiS utworzył co najmniej 35 takich kompletnie zbędnych instytucji. Ujawniono to dzięki interpelacji posłanki Izabeli Leszczyny.

Efekt: takie dziwaczne nie wiadomo co jak Komisja ds. pedofilii, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego (sic!), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (jakby nie było już KRUS i licznych rolniczych przywilejów i dotacji oraz dopłat z UE), Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, Fundusz Dostępności, Inwestycji Niskokapitałowych, Wypłaty Różnicy Ceny (sic!) Czy Fundusz szerokopasmowy wciąż istnieją, do złudzenia przypominają słynne "Ministerstwo głupich kroków" – i, co najgorsze, mimo że nie mają żadnych osiągnięć i nie są potrzebne, bo ich zadania powinny realizować właściwe ministerstwa _ większość z nich działa nadal!