Kiedy można rozebrać choinkę? Według tradycji są trzy symboliczne daty Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Reklama.

Podkreślę jeszcze raz: nie ma odgórnie narzuconego obowiązku zdejmowania ozdób czy nawet pozbywania się choinki. Wolnoć Tomku w swoim domku, prawda? Jeśli jednak jesteśmy wierzącymi tradycjonalistami lub nie chcemy, by ta dekoracja się nam znudziła, to w końcu trzeba będzie coś z nią zrobić. Pytanie tylko: kiedy?

Idę o zakład, że niektórzy rozbierają choinkę od razu po świętach... z różnych przyczyn np. źle im się kojarzy lub chcą szybko zakończyć ten etap i już szykują dom na sylwestra. Nie trzeba się jednak z tym spieszyć. W zasadzie są trzy niepisane daty, kiedy można to zrobić.

Reklama.

Kiedy można lub raczej wypada rozebrać choinkę? Według tradycji są trzy symboliczne daty

Objawienie Pańskie, zwane też Świętem Trzech Króli – 6 stycznia Chrzest Pański – pierwsza niedziela po Trzech Królach (w 2025 r. przypada na 12 stycznia) Święto Ofiarowania Pańskiego zwane też dniem Matki Boskiej Gromnicznej – 2 lutego

Dużo osób decyduje się rozbierać choinkę 6 stycznia. To znana data, ponadto mijają dwa tygodnie od świąt Bożego Narodzenia, czyli całkiem sporo, a do tego od niedawna tego dnia mamy święto państwowe wolne od pracy, więc jest też trochę czasu na porządki.

Reklama.

Chrzest Pański w liturgii kończy okres świętowania Bożego Narodzenia. Stąd sporo osób decyduje się "przetrzymać" choinkę właśnie do tego dnia, ale musi pamiętać o jednej rzeczy. To święto ruchome i przypada na najbliższą niedzielę po Objawieniu Pańskim. Tak więc w 2025 r. obchodzone będzie 12 stycznia.

Dalszy ciąg artykułu pod naszą zbiórką – pomóżcie seniorom razem z nami!

Choć chrzest Jezusa teoretycznie kończy świętowanie jego narodzin w tradycji chrześcijańskiej, to w zachodnim Kościele katolickim ten czas trwa jeszcze dłużej. Aż do święta Matki Boskiej Gromnicznej (na pamiątkę przyniesienia przez Maryję dzieciątka do świątyni jerozolimskiej).

Reklama.

2 lutego również w polskich kościołach przestają być też śpiewane kolędy. Tak więc to już naprawdę dzwonek na rozebranie choinki i przejścia do porządku dziennego. Dekoracje możemy schować do szafy. Tak samo, jak i sztuczne drzewko. Co z robić z żywą choinką?