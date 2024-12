Weszły w życie nowe przepisy – czujniki dymu i tlenku węgla będą obowiązkowe

Koszt zakupu czujnika nie jest wysoki – najprostsze modele można kupić już za 50–150 zł. Eksperci podkreślają, że to niewielka cena za bezpieczeństwo. Co ważne, z danych Komendy Głównej Straży Pożarnej wynika, że tylko w 2024 roku (do 4 grudnia) w województwie śląskim doszło do 2555 pożarów w budynkach mieszkalnych, w których zginęło 16 osób, a 248 zostało rannych. Każdego roku zatrucie czadem w Polsce powoduje śmierć kilkudziesięciu osób.