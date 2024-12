Wrocławska policja potwierdza – Weronika J. nie żyje

Wzruszający post taty 23-letniej Weroniki

Pan Zdzisław przekazał też, że jednym z powodów decyzji Weroniki była niespełniona miłość. "Choroba wykorzystała jej inteligencję, by się ukryć. Niespełniona miłość i presja czasu doprowadziły do zbyt szybkiej śmierci" – napisał, dodając, że "wszyscy, którzy rzucili się na ratunek, walczyli do końca, ale szans nie mieliśmy żadnych".

"Mam nadzieję, że uratowaliśmy chociaż spokój jej i tych, co ją kochają. Ale tym zajmę się po pogrzebie by choć w niewielkim stopniu nadać sens naszemu życiu i może ocalić inne..." – podkreślił.

Mężczyzna we wpisie wspominał także, co jego córka osiągnęła w życiu i kim była. "Weronika urodziła się we Wrocławiu. Bardzo lubiła spędzać czas z rodziną, która zjeżdżała się do domu jej pradziadków w Gębczycach. W wieku pięciu lat wyjechała z rodzicami do Belfastu" – czytamy.