Gubałówka, czyli popularny szczyt w Zakopanem , przyciąga turystów pięknymi widokami na Tatry oraz atrakcjami, jak kolej linowo-terenowa. W okresach świątecznych i zimowych często tworzą się tam długie kolejki, co wywołuje dyskusje na temat organizacji ruchu turystycznego. Część odwiedzających woli piesze zejście ze względu na czas oczekiwania.

Kolejka do zjazdu kolejką z Gubałówki rozgrzała sieć

W komentarzach pojawiły się opinie typu "katastrofa" czy "dramat", a porównania do kolejek z czasów PRL podkreślały skalę zdarzenia. "Katastrofa", "Za czym ta kolejka?", "Żeby wjechać było to samo", "No dramat, za komuny nie było takich kolejek nawet w sklepach" – brzmi kilka z nich.