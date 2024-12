Promocja na fajerwerki w Biedronce. Aż 50 proc. taniej

Ceny fajerwerków zaczynają się bowiem od 9,99 zł (dwie sztuki rzymskich ogni), a kończą na 299 zł (wyrzutnia Rainbow Explosion). Większość kupimy jednak za kilkadziesiąt złotych, a cena zależy m.in. od liczby wystrzałów i ich wysokości. W Biedronce kupimy też tzw. ciche fajerwerki, które mają być przyjaźniejsze dla zwierząt. Cena wyrzutni Silent Power to koszt od 49,99 do 69,90 zł. Warto je rozważyć jako alternatywę, jeśli chcemy uszanować potrzeby osób autystycznych i dobrostan zwierząt.

Teraz w fajerwerki można zaopatrzyć się w niższych cenach, a to sprawą promocji w Biedronce. O co chodzi? Przy zakupie dwóch produktów (albo ich wielokrotności) z oferty petard za drugi zapłacimy o połowę taniej. Mieszać można dowolnie, a rabat 50 proc. zostanie naliczony od tańszej rzeczy po pokazaniu karty lub aplikacji Biedronki .

Cała promocja potrwa do 31 grudnia (lub do wyczerpania zapasów). Pamiętajmy jednak, że zgodnie z polskim prawem nie wolno sprzedawać materiałów pirotechnicznych osobom do 18 roku życia.