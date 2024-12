Tymczasem Marianna Schreiber wraz z 9-letnią pociechą zagościła w studiu programu "Halo tu Polsat ". Prowadzący Agnieszka Hyży i Maciej Rock próbowali zagadać do dziewczynki, dopytując, jak spędziła święta.

Marianna Scheriber o Łukaszu Schreiberze. Gorzko podsumowała jakim ojcem jest polityk PiS

– Myślę, że jedno i drugie, ale tutaj bym wybrała taki człon z tego wszystkiego, czyli dzielną mamą na pewno. Te wszystkie trudy dnia codziennego, szczególnie od niedawna, które nam towarzyszą, dzielnie dźwigam z uśmiechem na ustach. Wychodzę z założenia, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko i staram się przekazywać Patrycji same pozytywne emocje, choć nie jest lekko pod wieloma względami – powiedziała.

– Praktycznie sama się na córce skupiałam od jej urodzenia. Męża bardzo dużo nie było w domu, więc praktycznie same spędzałyśmy całe dnie i tak zostało do dzisiaj. Tyle tylko, że w tej sytuacji pod względem finansowym i organizacyjnym, wożenia do szkoły, odbierania, dużo się zmieniło. Patrycja ma dużo zajęć dodatkowych... I mamy cudownego pieska – mówiła.