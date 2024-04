Marianna Schreiber zabrała głos ws. rozstania z mężem. Zamierza mu wybaczyć?

Rozstanie Marianny i Łukasza Schreiberów wzbudziło wiele kontrowersji wśród opinii publicznej. Żona polityka Prawa i Sprawiedliwości nieustannie podkreśla w mediach społecznościowych, że jest to dla niej trudny czas. Niedawno jeden z internautów zapytał ją, czy zamierza wybaczyć mężowi. Odpowiedź daje wiele do myślenia.

Marianna Schreiber o rozstaniu z mężem. Wybaczy politykowi PiS? Fot. instagram.com / @marysiaschreiber

Przypomnijmy: doniesienia na temat małżeństwa Schreiberów odbiły się szerokim echem w mediach. Burzliwa kariera żony posła PiS wśród wielu wywołuje kontrowersje. Natomiast Łukasz Schreiber skupia się na polityce. Przy okazji wywiadu z portalem metropoliabydgoska.pl, który ukazał się 1 marca, ogłosił, że w ich życiu prywatnym nie dzieje się najlepiej.

– Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji – powiedział na początku marca.

Informacja spotkała się z dość niespodziewaną reakcją, bo okazało się, że Marianna Schreiber o rozpadzie relacji dowiedziała się... z mediów. "Nie znalazł czasu, aby powiedzieć mi to w twarz (...) mogłeś mi to powiedzieć choćby z szacunku do naszego dziecka podczas rozmowy telefonicznej, a nie używać do tego gazet" – napisała.

***

Marianna Schreiber o rozstaniu z mężem. Wybaczy politykowi PiS?

Nie jest tajemnicą, że Marianna Schreiber aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. Jej profil na Instagramie obserwuje blisko 89 tys. internautów, z którym pozostaje bez przerwy w kontakcie. Niedawno celebrytka zorganizowała serię "pytań i odpowiedzi". Wśród nich nie brakowało nawiązań do rozstania z mężem.

Ktoś z użytkowników postanowił zapytać: "Nie ma szans na wybaczenie mężowi? Może terapia jakaś? Dla dobra dziecka jeszcze próbować?" – czytamy. Schreiber nie zamierzała pominąć odpowiedzi na to pytanie. Wymownie dała do zrozumienia, jakie ma stanowisko w tym temacie.

"Nie chcę już więcej rozgrzebywać naszych spraw rodzinnych. To dla mnie bolesne. Dla dobra córki nie chce tego poruszać" – tłumaczyła. Wszystko wskazuje na to, że freak fighterce nie uśmiecha się rozgrzebywanie prywatnych spraw na forum publicznym.

Przypomnijmy, że od momentu rozstania z mężem, Marianna Schreiber nie unikała bolesnego tematu. W licznych wywiadach wypowiadała się na temat tego, co ją spotkało. W pewnym momencie zdradziła, czego brakowało w tej relacji. Jak się okazało, wśród małżonków nie było wzajemnego zrozumienia.

– Dla mnie rodzina to zawsze była świętość. Mimo że popełniłam wiele błędów, to zawsze wspierałam swojego męża i kto mnie zna, kto nas zna, ten wie, że tak było. I ja nie mam dziś powodu ku temu, żeby na jakiś temat kłamać, tworzyć jakieś dziwne show, dla klikalności. Nie potrzebuję tego. Tak się stało, jak się stało i tyle – podkreśliła w Radiu Zet.

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?utm_source=ig_web_copy_link