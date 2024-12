Sztorm i cofka na Bałtyku. Nawet w centrum może wiać 120 km/h

Pogoda będzie nas zaskakiwać. Możliwy atak zimy w Polsce

Wg. modelu długoterminowego minimalna temperatura powietrza w całym kraju wyniesie wtedy od 0 st. C na zachodzie do -1/-2 st. C w pozostałych regionach. W kolejnych dniach będzie stopniowo coraz chłodniej, a w górach będziemy notować nawet -12 st. C. Dodatkowo pojawi się więcej opadów, a przy takiej temperaturze mogą to być opady śniegu. Wiele wskazuje na to, że możemy doczekać się pierwszego prawdziwego ataku zimy w Polsce.