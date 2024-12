Wydawało się to wtedy, w nędzy komuny, rojeniem nawiedzonego wariata. Ruska okupacja była na wieki przypieczętowana pocałunkami Breżniewa, prosto w usta przywódców bloku wschodniego.

Jednak jeżeli Klimuszko nadprzyrodzonym sposobem znał przyszłość, nic dziwnego, że wizja naszego kraju w XXI wieku musiała być dla niego oszałamiająca. Nie dość, że ojczyzna wolna, to do tego zakorkowana zachodnimi samochodami i zasobna w supermarkety . Zamiast zielonych pomarańczy z Kuby, pełno towaru z całego świata.

Ale jasnowidzącego zakonnika, ascetę musiało zadziwić coś innego niż niepojęty dobrobyt i PKB. Największy triumf ojczyzny miał w jego przepowiedni przypaść na rok 2025. Tak twierdził, gdy Wolna Europa kojarzyła się tylko z radiem zagłuszanym przez komunę. A on w swojej proroczej wizji zobaczył Polskę panująca nad całą wolną Europą. Bingo, przecież dokładnie na 2025 przypada nasza prezydencja w Unii Europejskiej .

Sądzę, że tyle wystarczyło pobożnemu jasnowidzowi do uznania tej daty za ukoronowanie glorii i chwały ojczyzny.

Tak w skrócie wyglądały rządy PiS-u

Zachwycony niepojętym sukcesem Polski pominął małość politycznej elity, rządzącej mafijnie krajem 8 lat pod wodzą prezydenta. Co miał powiedzieć w kolejnym proroctwie na rok 2024/2025?: "Bezmyślny narcyz będzie wspierać bezwstydnego łachudrę, którego będzie mieć w kieszeni pozbawiony sumienia typ bojący się psychola terroryzowanego przez gangstera psychopatę." Kto by w to uwierzył, w wolnej, demokratycznej Polsce, że takie figury są bezkarne i w ogóle możliwe?