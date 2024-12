ZUS w najnowszym komunikacie przypomina, że nie wszyscy rodzice złożyli jeszcze wnioski o wypłatę świadczenia "aktywnie w żłobku". Wniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zaczyna uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub trafia pod opiekę dziennego opiekuna.

Rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek do 2 stycznia 2025 roku, a więc w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, będą mogli otrzymać świadczenie z wyrównaniem od października, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów. Po upływie tego terminu wyrównanie za październik przepadnie.

Od 3 stycznia 2025 roku rodzice będą mieli dwa miesiące na złożenie wniosku, licząc od dnia, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do żłobka.

Zgodnie z informacjami na stronie ZUS , świadczenie zostanie wypłacone również za miesiąc, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do żłobka, nawet jeśli wniosek zostanie złożony dopiero w kolejnym miesiącu. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony po upływie dwóch miesięcy od rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka, świadczenie będzie przyznane dopiero od miesiąca złożenia wniosku, a za poprzednie miesiące nie będzie wypłacane.

Program "Aktywny Rodzic". Ile pieniędzy można otrzymać?

aktywni rodzice w pracy – nowe świadczenie, aktywnie w żłobku – zastąpi dofinansowanie do żłobka, aktywnie w domu – zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy.

Jak tłumaczy ZUS, świadczenie to przysługuje aktywnym zawodowo rodzicom lub opiekunom na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Kwoty, jak mogą otrzyma rodzice/opiekunowie to: