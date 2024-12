Rossmann przygotował miłą niespodziankę dla swoich klientów i użytkowników aplikacji. Jeśli spełnili warunki promocji, to do 7 stycznia otrzymają prezent w postaci trzech kuponów o wartości 10 zł każdy, które można wykorzystać na zakupy w niemieckiej sieci drogerii.

Rossmann ma prezent dla klientów. Można zgarnąć trzy kupony na zakupy. Fot. Piotr Kamionka/East News

Sieć zachęca do zainstalowania aplikacji Rossmann i korzystania z dostępnych w niej kuponów. Dla tych, którzy skusili się na grudniowe okazje i nie tylko przygotowano prezent. Aby otrzymać kupony, należy spełnić następujące warunki:

Być uczestnikiem Klubu Rossmann i w okresie od 1 do 31 grudnia 2024 roku dokonać co najmniej dwóch transakcji z użyciem Wirtualnej Karty Klubu Rossmann, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w Drogerii Internetowej Rossmann.pl. Dodatkowo, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, należy wykorzystać przynajmniej jeden kupon otrzymany w aplikacji Rossmann PL lub dokonać zakupu za pomocą Rossmann GO.

Każdy uczestnik, który spełni powyższe warunki, otrzyma od organizatora w aplikacji Rossmann PL do 7 stycznia 2025 roku trzy kody jednorazowe. Każdy kod uprawnia do zakupu dowolnych produktów z oferty Rossmann z 10 zł rabatem, przy minimalnej wartości zakupów wynoszącej 20 zł.

Jeśli spełnisz wymagania promocji, do 7 stycznia kupony pojawią się na Twoim koncie w aplikacji Rossmann. Otrzymane kody będzie można wykorzystać do 31 marca 2025 roku, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym.

Okazje w Rossmannie

Rossmann wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. W tej popularnej niemieckiej sieci drogerii regularnie pojawiają się korzystne promocje, które pozwalają sporo zaoszczędzić. Co dwa tygodnie wprowadzana jest nowa oferta, dzięki której można upolować ulubione produkty w niższej cenie. Aktualna promocja trwa od 17 grudnia do 2 stycznia. Już dzień później rozpocznie się kolejna. Dodatkowo w Rossmannie pojawiają się żółte cenówki, które oznaczają jeszcze większe oszczędności, a ceny produktów objętych promocją zaczynają się już od złotówki.

