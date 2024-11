Rossmann cieszy się popularnością w naszym kraju (każdego dnia odwiedza go ponad 900 tys. osób) nie tylko za duży wybór kosmetyków, perfum i "chemii" wszelakiej, ale również ze względu na promocje. Codziennie można tam trafić na niezłe przeceny, ale takie okazje, jak teraz, zdarzają się rzadziej, bo co kilka miesięcy (ostatnia taka akcja była w wakacje).

Łowcy okazji idąc do Rossmanna (trzeba to zrobić osobiście, bo tych promocji nie ma w sklepie internetowym), powinni teraz polować przede wszystkim na produkty oznaczone żółtymi cenówkami, czyli tymi karteczkami z ceną. Tańsze w najbliższym czasie nie będą i co ważne: nie trzeba kupować kilku sztuk, by działała promocja, jak to jest w przypadku dyskontów.