Poseł zdecydował się na taki krok, aby zaprotestować przeciwko ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy. Taki pomysł jest obecnie przedmiotem politycznych debat. Od 2025 roku Wigilia ma być ustawowo dniem wolnym od handlu. Petru uważa, że zamknięcie sklepów w tym dniu spowoduje ogromne straty i przyczyni się do marnowania żywności.

"Przeszkadza w zakupach". Tak klienci ocenili Ryszarda Petru w Biedronce

Petru pracował w Biedronce przy ul. Pałacowej 2 na warszawskim Wilanowie. Zmiana trwała do 13:30. Polityk od rana relacjonował swoją pracę w mediach społecznościowych. Okazuje się, że mimo radośnie publikowanych relacji na portalu X (dawniej Twitter) większość klientów, którzy na co dzień korzystają ze sklepu, była niezadowolona z obecności posła na kasie. – To przeszkadza w zakupach – stwierdził w rozmowie z WP jeden z kupujących.