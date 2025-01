Co ciekawe, te drugie są wyższe od tych pierwszych. To sytuacja niecodzienna. Na ogół ceny ofertowe są wyższe od transakcyjnych. Ktoś, kto sprzedaje mieszkanie, po prostu schodzi z ceny w trakcie negocjacji.

Teraz jednak finalizowane są zakupy zapoczątkowane nawet kilka miesięcy wcześniej i to nieco zaburza ogląd. Uzyskanie kredytu, dokończenie budowy – to są sprawy, które po prostu opóźniają finalizację zakupu dokonanego nawet kilka miesięcy wcześniej.

Ale w końcówce roku widać, że ceny mieszkań spadają lub rosną bardzo wolno. Pod ręką mamy dane z raportu Rankomat.pl i Rentier.io. Wynika z nich, że w listopadzie (w porównaniu do października) w większości miast ceny spadały lub rosły o maksymalnie 2 proc. Wyjątki to Rzeszów i Radom, gdzie ceny mieszkań wzrosły o 5 proc. Ale dane za grudzień, które poznamy za kilka tygodni, mogą te wahania skorygować.

Po pierwsze: dopłaty są daleko

Rząd co prawda planuje nowy projekt zwiększający dostępność mieszkań , ale na razie nie ma nawet jego założeń. Wiadomo też, że w budżecie zarezerwowano na ten cel ok. 4,2 mld zł.

Po drugie: stopy na razie utknęły

Jednocześnie spadnie wysokość rat. A to będzie dobra wiadomość dla osób, które kupią mieszkanie wcześniej. Nie dotknie ich ewentualny wzrost cen, dostaną za to bonus w postaci taniejącego kredytu.

Po trzecie: koniec wojny jest blisko

Nie da się też ukryć, że ewentualny koniec wojny w Ukrainie znajdzie też przełożenie na polski rynek mieszkaniowy. Istnieje prawdopodobieństwo, że sporo naszych sąsiadów wróci do domu, by zająć się odbudową kraju z wojennej pożogi.

Z pewnością część Ukraińców już ułożyła sobie życie w Polsce i zostanie na dłużej, ale część wróci do rodzin. To oznacza, że zwolnią w Polsce sporo mieszkań, które trafią sprzedaż lub wynajem .

Reasumując: dla osób chcących kupić mieszkanie najlepszym scenariuszem byłby brak dopłat do kredytów, brak obniżki stóp procentowych oraz koniec wojny w Ukrainie. Wtedy mielibyśmy do czynienia ze znacznym spadkiem cen mieszkań.

A co z deweloperami?

Dostępne dane i analizy wskazują na to, że maleje nieco popyt na nowe mieszkania, w ślad za nim podąża spadek podaży. Musimy pamiętać, że deweloperzy mają najlepsze dane o sprzedaży, tworzą prognozy i od nich uzależniają realizację wielu inwestycji. Słowem: budują wtedy, gdy im się to opłaci.

– W listopadzie w ramach wszystkich kategorii inwestycyjnych ruszyła budowa zaledwie 16,4 tys. mieszkań i domów, co oznacza kosmetyczny wzrost w relacji rok do roku, jednak w odniesieniu do października spadek o niemal jedną trzecią. W sumie w przeciągu jedenastu miesięcy bieżącego roku rozpoczęto budowę ponad 221 tys. lokali, co oznacza wynik lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie ub. roku o blisko 27 proc. – mówi Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.