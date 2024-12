Wiadomo, co dalej z kredytem 0 proc. Znamy datę nowego rozwiązania

Wiele osób pokładało w tym rozwiązaniu wielkie nadzieje, ale zgody co do niego nie było wśród koalicjantów. Teraz już wiemy, co dalej z kredytem zero procent. Projekt ostatecznie upadł, co potwierdził minister Krzysztof Paszyk. Ale zapowiedziane zostało zupełnie nowe rozwiązanie. Jego procedowanie ma się rozpocząć jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. O czym mowa?