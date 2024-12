Rodzice Dymińskiego nie mogli obejrzeć ostatnich nagrań, na którym był ich syn

– Jeżeli Child Alert nie może być za często uruchamiany, bo spowszechnieje, to dajemy inne rozwiązanie np. uruchomienie alertu RCB na wybranym obszarze Polski. Po to, że np. dziewczynka z Andrychowa zaginęła i umarła mogłaby spowodować to, że osoby, które siedzą przy telefonach w tym rejonie, mogłyby to zobaczyć. Uważam, że włączenie Child Alert w tym przypadku, mogło uratować życie dziewczynki – powiedział w programie Daniel Dymiński.