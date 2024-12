Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Polacy coraz częściej zastanawiają się, jak obniżyć rachunki za energię. Mało kto jednak wie, które urządzenia w domu zużywają najwięcej prądu. Zaskakujące może być to, że największym "pożeraczem" energii nie jest lodówka. Jednak są sposoby, by zaoszczędzić na prądzie.

Ten domowy sprzęt jest największym "pożeraczem" prądu w domu. Przebił nawet lodówkę. Fot. Łukasz Szczepański/ East News

Mowa o płycie indukcyjnej. Badania przeprowadzone przez PGNiG potwierdziły, że to właśnie płyta indukcyjna zużywa najwięcej prądu w naszych domach. Rocznie pochłania średnio aż 748,25 kWh, co oznacza, że zużywa trzykrotnie więcej energii niż lodówka (270 kWh) i pięciokrotnie więcej niż pralka.

Dlaczego płyta indukcyjna pochłania tyle energii? Odpowiedź tkwi w jej specyfice – szybkie nagrzewanie, które doceniamy za wygodę, wymaga intensywnego poboru mocy.

Jak zaoszczędzić na prądzie?

Choć zmniejszenie kosztów użytkowania płyty indukcyjnej może wydawać się wyzwaniem, eksperci wskazują kilka praktycznych sposobów na obniżenie rachunków:

Gotowanie na niższej mocy – zmniejszenie temperatury podczas gotowania pozwala znacząco ograniczyć zużycie energii. Dopasowanie naczyń do pola grzewczego – używanie garnków i patelni o odpowiedniej wielkości pomaga uniknąć marnowania ciepła. Inwestowanie w energooszczędne urządzenia – choć ich zakup może być droższy, w dłuższej perspektywie pozwalają zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Zrozumienie, ile prądu zużywają domowe urządzenia, to ważny krok do oszczędzania. Płyty indukcyjne są wygodne i szybkie, ale mogą znacznie zwiększyć rachunki. Dlatego warto wprowadzić proste nawyki, które pomogą zmniejszyć koszty.

Te sprzęty również "kradną" prąd

Jak pisaliśmy w naTemta.pl nie tylko lodówka, piekarnik czy pralka zużywają dużo energii. Małe, niepozorne urządzenia również potrafią "kraść" prąd. Oto kilka przykładów

ładowarka do telefonu (1,2 W), telewizor w trybie czuwania (1-5 W), dekoder telewizyjny (włączony), laptop (wyłączony, ale podłączony do prądu), sprzęt AGD z zegarami (mikrofala, piekarnik etc.).

Żeby zmniejszyć zużycie energii, warto odłączać urządzenia od prądu, gdy z nich nie korzystamy, i wybierać energooszczędne modele. Nawet drobne zmiany mogą obniżyć rachunki i uczynić dom bardziej ekologicznym.

