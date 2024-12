Bryan Adams na Sylwestrze TVP. Takie wymagania ma gwiazdor muzyki

Bryan Adams to kanadyjski piosenkarz, autor tekstów i gitarzysta, jeden z najpopularniejszych artystów muzyki rockowej lat 80. i 90. XX wieku. Jest znany z takich przebojów jak "(Everything I Do) I Do It for You", "All for Love", "Summer of '69", "Heaven" czy "Run to You".