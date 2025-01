Tragedia na słynnej Bourbon Street w Nowym Orleanie rozegrała się nad ranem w Nowy Rok. Na ulicy pełnej barów i knajpek jazzowych bawiło się wiele osób. To w nich wjechał kierowca ciężarówki. Zginęło co najmniej 10 osób, a kilkadziesiąt jest rannych. Podczas próby zatrzymania, kierowca pojazdu zaczął strzelać.

Tragedia na sylwestrze w USA. Świadkowie opowiadają, co działo się w Nowym Orleanie

Gubernator Luizjany Jeff Landry wezwał do modlitwy za ofiary, ale i do niezbliżania się do miejsca tragedii. "Apeluję do wszystkich znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia, aby opuścili ten obszar" – napisał w serwisie X.