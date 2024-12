Tragedia na drodze w Bzówkach. W rowie znaleziono auto z ciałem policjanta

W sobotę wieczorem na DK91 w miejscowości Bzówki doszło do tragicznego wypadku. W rowie służby znalazły dwa samochody. Jednym z nich jechał 18-latek, drugim 42-letni policjant i strażak Kacper Winkler. To właśnie on zginął na miejscu.