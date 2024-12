Zmiany dla kierowców od 1 stycznia 2025 roku. Co grozi za brak OC?

Od połowy 2024 roku maksymalna kara za przerwę w ubezpieczeniu samochodu osobowego wynosi 8,6 tys. złotych dla osób, w przypadku których przerwa w polisie trwała dłużej niż 14 dni. W przypadku przerwy trwającej od 4 do 14 dni kara wynosi 4,3 tys. złotych, a przy braku OC do 3 dni – 1720 złotych.

Od 1 stycznia 2025 roku maksymalna kara za brak OC wzrośnie nawet do 14 tysięcy złotych. W przypadku samochodu osobowego opłata karna wyniesie: 1870 zł za brak OC do 3 dni, 4670 zł za brak ubezpieczenia od 4 do 14 dni oraz aż 9330 zł za przerwę w OC powyżej 14 dni. Kary w przypadku samochodu ciężarowego będą jeszcze wyższe.

Brak OC. Co robić w razie problemów?

Nie masz OC, płacisz za szkody

Poszkodowanym w takiej sytuacji pomoże Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny , który wypłaci im należne odszkodowania i świadczenia. Następnie UFG wystąpi do nieubezpieczonego sprawcy (oraz właściciela pojazdu, jeśli są to dwie różne osoby) z tzw. regresem, czyli roszczeniem o zwrot wypłaconej kwoty.

– Nawet w przypadku szkód majątkowych mogą to być niebagatelne kwoty, sięgające dziesiątek czy setek tysięcy złotych. Jeśli jednak spowodujemy wypadek, na skutek którego ktoś stanie się osobą niepełnosprawną, to trzeba się liczyć z wypłatą dożywotniej renty. W przypadku spowodowania śmierci rodzica dzieci, odszkodowanie i renta będzie należała się tym dzieciom. W takich sytuacjach kwoty odszkodowań i świadczeń są bardzo wysokie. Mamy kilka takich przypadków, w których za nieubezpieczonego sprawcę zapłaciliśmy ponad milion złotych. Rekordzista ma niestety do zwrotu aż 4,7 mln zł. To dobitnie pokazuje największe ryzyko poruszania się pojazdem bez ważnego OC – przestrzega i podsumowuje rzeczywistość polskich dróg Damian Ziąber z Funduszu Gwarancyjnego.