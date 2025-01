Szczegóły ucieczki Romanowskiego wychodzą na jaw. Okazuje się, że planował to od dawna

Wyjaśniło się, co Marcin Romanowski robił na Węgrzech na przełomie października i listopada. Okazuje się, że był tam głównie po to, by złożyć wniosek o azyl "polityczny". Ucieczkę planował już na wiele tygodni przed tym, jak faktycznie udał się w przyjazne objęcia Viktora Orbána.