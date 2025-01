"Moja mama kilkanaście dni temu trafiła do szpitala, lekarze bardzo ostrożnie stawiają diagnozę, czekamy w napięciu na kolejne wyniki badań, myślimy tylko pozytywnie o tym, co przed nami. Dla was wszystkich w imieniu swoim i całej mojej rodziny życzę wam szczęśliwego Nowego Roku, przede wszystkim zdrowia dla was i waszych bliskich" – napisała zwyciężczyni 17. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior.