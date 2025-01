Niewygodne pytanie TVP do Kaczyńskiego. Błaszczak zareagował

– To nie jest tak, że drożyźnie nie można było zapobiec . Można było utrzymać tarcze, 0 proc. VAT i podjąć inne działania. To jest bardzo charakterystyczne dla tej władzy - brak realnych działań – uznał.

W końcu też sam Kaczyński doszedł do głosu. – To oczywiste – odpowiedział na zadane pytanie. – Przecież to jest oczywiste, że niczego nie wykorzystałem, piknik był zupełnie niezależny od mojego wystąpienia i wszystko, co zostało wydane, i tak byłoby wydane, w związku z tym nie widzę żadnego powodu, żebym się miał uderzać w piersi – przekonywał.