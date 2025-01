Prezes PiS wystąpił w czwartek na konferencji prasowej, gdzie dziennikarze pytali go o słowa politologa i historyka, profesora Antoniego Dudka, dotyczące przeszłości Karola Nawrockiego . Kaczyński bronił swojego kandydata, odniósł się również do przeszłości samego Dudka, który jako młody człowiek był związany z "młodzieżówką komunistyczną".

– Antoni Dudek to człowiek, który gdy był młody, mylił się bardzo. Czytałem o jego wystąpieniach na konferencjach młodzieżówki komunistycznej z 1987 r., czy 1988 r. Każdy rozgarnięty człowiek widział, że komunizm się wtedy już walił w Polsce, ale też i w Związku Sowieckim. Trzeba by było być po prostu nie tylko niezbyt moralnym w tym wymiarze politycznym, ale także bardzo słabo rozgarniętym, żeby coś takiego robić – mówił.

Karol Nawrocki to "niebezpieczny człowiek"

– Ja mam, że tak powiem, większą wiedzę o tym człowieku z racji tego, że miałem związek z Instytutem Pamięci Narodowej , gdzie on swoją karierę zaczynał. I chcę powiedzieć jasno: to jest człowiek, dla którego kariera jest, powiedziałbym, tematem numer jeden – opowiadał historyk.

–To jest człowiek niezwykle niebezpieczny, co mówię jako człowiek obserwujący polską politykę od ponad 30 lat. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością – powiedział.