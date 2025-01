Nie żyje 15-miesięczna Zuzia, która weszła do skrzyni łóżka. Rodzice dziewczynki zabrali głos

Do tragicznego zdarzenia doszło pod Wągrowcem w Wielkopolsce. 15-miesięczna dziewczynka weszła do skrzyni na pościel w łóżku podczas Sylwestra. Dziecko straciło przytomność, a potem doszło do zatrzymania akcji serca. Dziewczynki nie udało się uratować. Teraz jej rodzice zabrali głos po tej strasznej tragedii.