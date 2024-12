Tragedia w Kutnie. Dwoje dzieci nie żyje, lekarze walczą o rodziców

Dramat rodziny w Kutnie. We wtorek 24 grudnia do domu, w którym mieszkało pięć osób, około godziny 18 zapukała wezwana na pomoc straż pożarna. Nikt nie odpowiedział, strażacy zauważyli za to dorosłego leżącego nieruchomo na łóżku. Ratownicy siłą otworzyli drzwi do budynku. W środku zastali dwie nieprzytomne osoby dorosłe i niemowlę. Niestety znaleźli także ciała dwóch chłopców.