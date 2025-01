Wojciech Szczęsny debiutuje w FC Barcelonie. Rywal mało ambitny

Jeden z najlepszych polskich bramkarzy przerwał swoją piłkarską emeryturę, aby wesprzeć osłabioną FC Barcelonę. Wiele osób mogło mieć nadzieję, że utytułowany i doświadczony zawodnik szybko wskoczy do pierwszego składu, ale Hansi Flick w kolejnych spotkaniach stawiał jednak na Inakiego Penę .

W sobotę 4 stycznia Szczęsny, a wraz z nim wszyscy kibice w Polsce, doczekał się debiutu. Jego zadaniem było zatrzymanie zawodników klubu Barbastro, grającego na czwartym poziomie rozgrywek w Hiszpanii , czyli na poziomie polskiej III ligi. Nie trzeba więc wyjaśniać, że nie był to raczej wymagający rywal.

Pocieszeniem może być to, że trybuny były wypełnione do ostatniego miejsca. Mecz śledziło całe… 5 tys. widzów, bo tyle mieści się na terenie niewielkiego obiektu. Wiele do życzenia pozostawiała także murawa. Gospodarze nie bawili się w malowanie trawy, bo w wielu miejscach po prostu nie było czego farbować.