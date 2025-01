Powrót ochłodzenia do Polski zacznie się pod koniec tygodnia. W weekend (10-11 stycznia) i tuż po nim (aż do wtorku 13 stycznia) słupki rtęci w ciągu dnia będą sięgać najwyżej 3 stopni na Pomorzu.

Prognoza pogody. Kiedy śnieg wróci do Polski?

Gdzie indziej będzie zero stopni, a na wschodzie i południu nawet lekki mróz. Nocami ujemne temperatury będą panować wszędzie. Gdy będą panować rozpogodzenia, pojawią się spadki temperatury do -5 stopni. W kotlinach górskich może być nawet poniżej -10 stopni. Od środy (8 stycznia) będzie znów padać śnieg.

Z zachodu na północ Polski ma zmierzać ośrodek niskiego ciśnienia. Co to oznacza? Szczególnie mają odczuć go mieszkańcy Pomorza, Warmii i Mazur oraz Podlasia. Możliwe że da się we znaki także w Lubuskiem, Wielkopolsce i Kujawach.