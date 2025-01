Kiedyś to były zimy – śnieżne stoki, mróz trzymający tygodniami i pewność, że ferie spędzimy na nartach lub sankach. Dziś właściciele ośrodków narciarskich coraz częściej polegają na armatach śnieżnych, by utrzymać atrakcyjne warunki na stokach i zarobić, chociaż na pokrycie kosztów.

Duża odwilż na horyzoncie – śnieg szybko stopnieje

Nocne przymrozki i cieplejsze dni – prognozy na luty

Bliskość wyżu nad Europą Zachodnią oznacza także mało opadów, a jeśli już się pojawią, to będą to głównie deszcz lub śnieg z deszczem. Pod koniec stycznia i na początku lutego spodziewane są chłodniejsze noce, z temperaturami poniżej zera, ale niestety nie wystarczą one do stworzenia trwałej pokrywy śnieżnej, o której marzą narciarze.