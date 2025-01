Oferowane przez nią tabletki do zmywarek Somat to produkt z wyższej półki. I mogę sam to potwierdzić, bo korzystam z nich od dłuższego czasu. I rzeczywiście lepiej czyszczą, niż tańsze odpowiedniki, które zostawiają takie zacieki czy smugi, że trzeba myć potem naczynia i tak ręcznie.

Promocja na tabletki do zmywarki Somat w Lidlu w środę, 8 stycznia. Jakie są warunki?

Te pierwsze mają dodatkową "moc" czyszczenia np. przypalonych garnków i innych trudnych do pozbycia się pozostałości po jedzeniu (np. wyschnięta owsianka). Te drugie to z kolei już typowe tabletki z nabłyszczaniem, które dodatkowo chronią naczynia ze szkła i zmywarkę.

Można więc sobie zrobić zapas na kilka miesięcy, bo normalnie kosztują 50 zł bez grosza. Co prawda można je kupić taniej w internecie (np. te Gold na Allegro są za niecałe 35 zł za sztukę), ale biorąc pod uwagę to, że drugie opakowanie w Lidlu jest gratis, to ostatecznie wyjdzie nas to i tak taniej (w praktyce to 50 zł za dwa worki, czyli 25 zł/szt.).