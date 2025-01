Jeden produkt, dwie różne ceny. Ile zapłacimy przy kasie?

Promocje w Biedronce mają różne ceny. Oni sprawdzili, o co z tym chodzi

Różne ceny w sklepie. Biedronka odpowiada

Promocje w sklepach, od których może zakręcić się w głowie

"Poprzednio – co zresztą opisywaliśmy w INNPoland.pl – podawali ceny za sztukę, ale przy kupnie przynajmniej dwóch sztuk. Co moim zdaniem pachnie ściemą na kilometr. Teraz wpadli na nowy pomysł i ceny podają za sztukę, ale przy kupnie dużej paczki, wielopaku. To dość skomplikowane. Najważniejsze, że nie da się kupić tej jednej rzeczy za cenę, którą podają w ogłoszeniu. Biedronka chwali się, że rolka papieru toaletowego kosztuje 99 groszy. Ale nie można kupić jednej rolki tego papieru, bo to cena za opakowanie zawierające minimum 20 rolek. No i Biedronka nie podaje, ile trzeba zapłacić za tę paczkę z papierem toaletowym. Bo nie" – zwracał uwagę Konrad Bagiński.