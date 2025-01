Promocja na czajnik w Lidlu. Magia zmieniających się kolorów

Ten szklany czajnik elektryczny to prawdziwa perełka wśród kuchennych urządzeń. W przeciwieństwie do tradycyjnych, nudnych modeli ma funkcję zmiany koloru diody LED, co jest absolutną magią . Dzięki temu, że diody zmieniają kolor w zależności od temperatury, gotowanie wody staje się ciekawsze. Czajnik pokazuje kolory: fioletowy (50°C), granatowy (70°C), niebieski (80°C), zielony (90°C) i czerwony (100°C), co sprawia, że oczekiwanie na filiżankę herbaty staje się małym spektaklem.

Co więcej, czajnik nagrzewa wodę błyskawicznie – 1 litr wody gotuje się w zaledwie 2 minuty i 38 sekund. To oszczędność czasu dla osób, które nie lubią czekać, a zależy im na szybkiej wodzie potrzebnej do zaparzenia kawy czy herbaty. Dodatkowo czajnik posiada funkcję utrzymywania ciepła wody przez godzinę, a także regulację temperatury w zakresie od 40°C do 100°C. Dzięki temu idealnie ustawisz temperaturę wody, jaką potrzebujesz np. do zaparzenia zielonej herbaty czy przygotowania błyskawicznej kaszki dla dziecka.