Co nas czeka w polityce w 2025 roku? Celiński: Możemy mieć podróbkę PiS bez PiS

W noworocznym wydaniu Rozmowy naTemat gościł Marcin Celiński, publicysta i wydawca, który podzielił się swoją wizją nadchodzących miesięcy. Redaktor naczelny Resetu Obywatelskiego przyznaje, że w 2025 roku są powody do niepokoju i to nie tylko z powodu nic niemówiącej decyzji PKW ws. pieniędzy dla PiS. – To jest kazuistyka prowadząca do tego, żeby uciekać od jakichkolwiek rozstrzygnięć – mówi Celiński i dodaje, że tego typu mętne ruchy charakteryzują także inne organy państwa, które przez osiem lat zostały "przeorane" przez partię Jarosława Kaczyńskiego. – Jeżeli mamy żyć w systemie pisowskim bez PiS-u, to po co nam podróbka? Wybierzmy oryginał, żyjmy sobie w systemie pisowskim z PiS-em – ocenia Marcin Celiński. Więcej w podcaście Rozmowa naTemat.