Nie minął miesiąc od tego zdarzenia, a grupa musiała przekazać kolejne smutne wieści. W najnowszej publikacji poinformowali o anulacji dwóch koncertów, które miały odbyć się 7 stycznia w Warszawie . Były one zaplanowane na godziny 17.00 i 19.30.

"Bardzo nam przykro, nie zagramy dziś dla was kolęd w Scenie Relax. Sezon grypowy daje się nam we znaki, infekcja rozłożyła Sebastiana na tyle poważnie, że nie jest w stanie wydobyć głosu. Kuruje się, żeby zaśpiewać kolejne koncerty" – przekazali koledzy z zespołu.

Występy przełożono na 31 stycznia. "Wszystkie bilety zachowują swoją ważność. Będzie nam bardzo miło, jeśli zobaczymy się w komplecie na koniec miesiąca. Zdrowia i do zobaczenia" – dodali na koniec wpisu muzycy.

Z poważnymi komplikacjami zdrowotnymi mierzy się również Beata Kozidrak. Artystka zawiesiła karierę aż do marca 2025 roku. Zrezygnowała z wszystkich aktywności do tego czasu. Nie ujawniono, co dokładnie jej dolega.