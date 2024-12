Nie gotuj ziemniaków w wodzie. Jeśli ją tym zastąpisz, nabiorą niezwykłego smaku

Nie ma bardziej polskiej czynności w kuchni niż gotowanie ziemniaków (no może poza rozbijaniem kotletów schabowych). Dlatego ta rada na zupełnie inną formę ich ugotowania może was zaskoczyć. Sposób jest banalnie prosty, a może znacznie poprawić smak dania. Chodzi tylko o to, by wodę przy gotowaniu ziemniaków zastąpić bulionem. Dlaczego warto to wypróbować?