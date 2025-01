Jak zrujnować małżeństwo w kilka sekund? Żona pocałowała muzyka na oczach męża

"Wściekły mąż chce rozwodu" – głoszą tytuły w zagranicznych portalach. Afera obiega właśnie internet, a każdy ma coś do powiedzenia na temat zachowania kobiety, jej męża i samego wokalisty. O co chodzi? Pewna kobieta wskoczyła na scenę i pocałowała swojego ulubionego piosenkarza. I pewnie scenę tę można by uznać za romantyczną, gdyby nie fakt, że na wszystko patrzył jej mąż. Teraz chce rozwodu, a filmik z jego żoną zyskuje na popularności z dnia na dzień.