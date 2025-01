Decyzja PKW ws. pieniędzy dla PiS

– Nasza uchwała dotyczy bezpośrednio dotacji – wskazał Marciniak. – Przepisy wskazują, że minister finansów powinien wykonać ją niezwłocznie – dodał. Jak zauważył, "od uchwały nie należy żaden środek odwoławczy". Marciniak miał wtedy nadzieję, że uchwała trafi do Ministerstwa Finansów najpóźniej jutro (31 stycznia).

Co jednak na to Andrzej Domański? Minister finansów zdecydował się zapytać Państwową Komisję Wyborczą o wykładnię podjętej przez nią pod koniec grudnia uchwały w sprawie pieniędzy dla PiS.

"Minister Finansów zgodnie z Konstytucją działa na podstawie i w granicach prawa. Obejmuje to także wykonywanie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej" – napisał w środę (8 grudnia).

"W sprawie uchwały PKW z dnia 30 grudnia 2024 roku mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu w praktyce ustrojowej działalności PKW, ale także w praktyce ustrojowej państwa. PKW podjęła uchwałę o treści wewnętrznie sprzecznej, warunkowej, której par. 2 podważa treść par. 1, co rodzi bardzo poważne wątpliwości interpretacyjne, obejmujące także sposób prawidłowego wykonania uchwały PKW. Obiekcje dotyczące jednoznaczności uchwały PKW mają charakter powszechny, są artykułowane w debacie publicznej przez ekspertów prawnych, w tym także przez byłych i obecnych członków PKW" – czytamy w jego oświadczeniu.

"Jestem zobowiązany do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości prawnych przed wykonaniem uchwały PKW. W Ministerstwie Finansów przeprowadzone zostały szczegółowe analizy prawne, zmierzające do określenia obowiązków Ministra Finansów, wynikających z rzeczonej uchwały PKW i pozwalających na ich niezwłoczne wykonanie" – dodał.

"W wyniku tych analiz i mając na uwadze liczne wątpliwości związane z treścią przedmiotowej uchwały PKW, zwróciłem się do PKW o dokonanie wykładni uchwały, czyli wyjaśnienia wątpliwości co do jej treści" – wskazał Domański.