Zacznie się już jutro. Duży zwrot w pogodzie, na mapach widać to wyraźnie

Po krótkim epizodzie z zimą do Polski wróciło ciepło. Na termometrach widać w ciągu dnia nawet powyżej 10 stopni. To się jednak wkrótce zmieni. Do naszego kraju napływa o wiele chłodniejsze powietrze. Jest ono także wilgotniejsze, co będzie oznaczać opady. W niektórych miejscach Polski spadnie śnieg, w innych deszcz ze śniegiem. Zmiana temperatury będzie naprawdę poważna, gdyż w niektórych miejscach Polski mróz utrzyma się całą dobę.