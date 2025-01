Brakuje wam zimy? Prognoza pogody do końca stycznia jest jednoznaczna

Obecnie w Polsce mamy do czynienia z bardzo dynamiczną pogodą. Wcześniejsze mrozy zastąpiła intensywna odwilż i po śniegu już nie ma śladu. A jaka będzie pogoda do końca stycznia? Jedno jest pewne: szaleństwo totalnej zmiany temperatur i aury się nie skończy i będzie trwało aż do początku lutego, a może dłużej.