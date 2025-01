Chcieli gotować z dania igieł sosny. Jednak agencja ds. żywności zakazuje jedzenia iglaków

Federalna Agencja Żywności w Belgii (FASFC) musiała zaapelować o niejedzenie choinek po świętach. Ostrzeżenie zostało opublikowane po tym, jak miasto Gandawa rozpoczęło kampanię promującą podejście zero waste do choinek. „Jedną z sugestii było zrobienie zupy z igieł sosnowych, zainspirowanej tradycyjnym skandynawskim przepisem”. Niektórzy wzięli to sobie do serca, a konsekwencje mogą być tragiczne.