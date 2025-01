W adidasach chcieli zdobyć Śnieżkę. Pogoda pokonała ich na długo przed szczytem

Zimowe wędrówki po Karkonoszach mogą należeć do bardzo przyjemnych. Na wielu szlakach nie ma wtedy zbyt wielu turystów, a swoje robią także krajobrazy i widok gór pokrytych śniegiem. I choć pasmo to nie należy do najwyższych, to i tam bez odpowiedniego sprzętu lepiej się nie ruszać.