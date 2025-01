Reakcje na słowa Nawrockiego o Ukrainie

Jego zdaniem "naszym ukraińskim przyjaciołom jest to do niczego niepotrzebne". – Właściwym rozwiązaniem jest skupić się na pracy nad tym, abyśmy mogli te sprawy wołyńskie uznać za rozwiązane. Czyli żebyśmy mogli poszukiwać i pochować naszych przodków. Polacy w Ukrainie, a Ukraińcy w Polsce – dodaje.

– Mówiąc szczerze, to wszystko jest niepoważne i niespójne z linią prawicy dotychczas i w przeszłości. Ale to jest element wyborczej układanki – zauważa z kolei Jacek Kluczkowski, ambasador RP w Ukrainie w latach 2005–2010. W rozmowie z naTemat stwierdza, że "to jest jakaś wskazówka, co do polityki zagranicznej, której by chciał sprzyjać Karol Nawrocki".