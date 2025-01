14 lutego będzie nowym świętem państwowym – czy to dzień wolny

Jeśli czytając o "14 lutego" pomyśleliście o Walentynkach, to musimy was wyprowadzić z błędu. Święto, które mielibyśmy wtedy obchodzić to nie święto zakochanych, a Narodowy Dzień Żołnierzy Armii Krajowej. Skąd pomysł na celebrację akurat 14 lutego? Bo tego dnia 1942 roku powstała ta formacja.