Pracodawcy mają dość i chcą zlikwidować odbieranie wolnego za święta. Jest apel do rządu

W 2025 roku Wigilia ma być dniem wolnym od pracy. Z perspektywy pracowników to świetna sprawa, ale pracodawcom jest to nie w smak. Szczególnie że w przyszłym roku dwa święta przypadają w sobotę, więc będzie można odebrać sobie wolne w inne dni. Pracodawcy z Pomorza i Kujaw uważają, że to za dużo i zwracają się w tej sprawie do rządu.